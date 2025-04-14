Внимание криптоинвесторов привлекает золото поскольку PAXG и XAUT опережают более широкий рынок криптовалют

В первом квартале 2025 года наблюдается заметный рост притока инвестиций в золотые ETF — объем составил 226,5 тонны, что является рекордом за последние три года, причем почти 60% спроса пришлось на Северную Америку.
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