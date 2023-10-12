Террикон ВСУ в Авдеевке пал и взят ВС РФ

Источники с мест, а также военные телеграм-каналы сообщают, что знаменитый авдеевский террикон — главный укрепрайон ВСУ и господствующая высота под Донецком, полностью взят под контроль ВС РФ и полностью зачищен.
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