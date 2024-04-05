Первые в этом году фронтовые бомбардировщики отправлены из Новосибирска

Фронтовые бомбардировщики Су-34 составляют важную часть ударной мощи российской фронтовой авиации. Возможности самолета позволяют применять перспективные авиационные средства поражения, увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, повысить точность бомбометания.
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