В Салехарде запустили умное освещение города

В Салехарде запустили автоматизированную систему управления наружным освещением города. Она сможет обеспечить безопасность и сократить расходы, пояснил директор по прикладным проектам Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком» Александр Леготкин.
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