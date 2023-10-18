Губернатор Иркутской области поддержал строительство газопровода «Сила Сибири 2»

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ, в рамках которой озвучил предложение поддержать строительство магистрального газопровода «Сила Сибири 2» на территории Иркутской области.
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