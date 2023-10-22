Лавров посетит Иран для обсуждения ситуации на Южном Кавказе в формате "3+3"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прилетит в столицу Ирана 23 октября. Глава внешнеполитического ведомства намерен посетить Тегеран для участия в министерской встрече консультативной платформы "3+3" по Южному Кавказу, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии