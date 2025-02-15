Писториус заявил о неспособности Европы обеспечить гарантии безопасности Украине

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Президент США Дональд Трамп лишил Украину козырей перед переговорами с Россией. Таким образом, Европа не сможет в ближайшие годы обеспечить гарантии безопасности Киеву без Штатов, заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус в интервью Spiegel.