Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Жители Смоленска просят перенести сроки ремонта улицы Большой Советской

Жители Смоленска просят перенести сроки ремонта улицы Большой Советской

В профильном ведомстве отреагировали на замечания горожан На этой неделе стало известно, что ремонт Большой Советской в Смоленске оценивается почти в 380 миллионов, работы планируется начать уже в августе этого года, в настоящее время идет поиск подрядчика по аукциону.

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