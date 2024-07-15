Жители Смоленска просят перенести сроки ремонта улицы Большой Советской

В профильном ведомстве отреагировали на замечания горожан На этой неделе стало известно, что ремонт Большой Советской в Смоленске оценивается почти в 380 миллионов, работы планируется начать уже в августе этого года, в настоящее время идет поиск подрядчика по аукциону.