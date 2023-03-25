Главная вина за причиненный ущерб в случае применения Вооруженными силами Украины боеприпасов с обедненным ураном будет лежать лично на президенте бывшей советской республики Владимире Зеленском.
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