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Политолог Марков: главная вина за вред в случае применения ВСУ боеприпасов с обедненным ураном будет лежать лично на Зеленском

Политолог Марков: главная вина за вред в случае применения ВСУ боеприпасов с обедненным ураном будет лежать лично на Зеленском

Главная вина за причиненный ущерб в случае применения Вооруженными силами Украины боеприпасов с обедненным ураном будет лежать лично на президенте бывшей советской республики Владимире Зеленском.

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