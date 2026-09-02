Стали известы результаты соревнований в рамках Международного молодёжного фестиваля баскетбола 3х3

В соревнованиях «Смоленская крепость» приняли участие более 500 спортсменов из восьми стран мира. В эти выходные во Дворце спорта «Юбилейный» состоялся Международный молодежный фестиваль баскетбола 3х3 «Смоленская крепость», объединивший участников из России, Беларуси, Казахстана, Китая, Узбекистана, Кыргызстана, Армении, Абхазии и стран Африки.