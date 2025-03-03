❗️В Симферополе ГАЗель столкнулась с легковушкой Авария произошла на пересечении улиц Балаклавская и Русская, передают очевидцы.
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❗️В Симферополе ГАЗель столкнулась с легковушкой Авария произошла на пересечении улиц Балаклавская и Русская, передают очевидцы.