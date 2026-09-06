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Фанаты не узнали Холли Мари Комбс из «Зачарованных»: как сейчас выглядит актриса

Фанаты не узнали Холли Мари Комбс из «Зачарованных»: как сейчас выглядит актриса

Роль Пайпер Холливелл в сериале «Зачарованные» сделала из Холли Мари Комбс суперзвезду. Много лет после этого она активно снималась, но сейчас ушла в тень.

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