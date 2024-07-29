В Японии призвали отказаться от поездок в РФ из-за визита депутата

Правительство Японии рекомендовало гражданам воздержаться от посещения Россию. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского кабмина Ёсимаса Хаяси, комментируя визит в Москву депутата Палаты советников парламента Японии Мунэо Судзуки.
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