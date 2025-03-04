Депутат Гаврилов напомнил, что самозапрет на кредиты поможет защититься от мошенничества

С 1 марта 2025 года в России стал доступен самозапрет на взятие кредитов. О популярности этого инструмента у россиян рассказал председатель комитета Государственной думы по собственности, земельным и имущественным отношениям и член Национального финансового совета Банка Россиии Сергей Гаврилов в интервью RT.