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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оксана Чусовитина: «Пока есть чувства, пока мне это нравится, я буду заниматься гимнастикой»

Чусовитина – олимпийская чемпионка 1992 года в составе объединенной команды бывших республик СССР. Сейчас она выступает за Узбекистан и рассчитывает отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже, которая может стать для спортсменки уже девятой.

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