Родственник певицы Шакиры погиб на СВО под Курском! Печальный груз отправили в Южную Америку.Родственник знаменитой на весь мир исполнительницы Шакиры, Рафаэль Мебарак Риполи, расстался с жизнью в зоне проведения российской спецоперации по денацификации киевского режима.
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