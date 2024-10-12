Родственник певицы Шакиры погиб на СВО под Курском! Печальный груз отправили в Южную Америку.Родственник знаменитой на весь мир исполнительницы Шакиры, Рафаэль Мебарак Риполи, расстался с жизнью в зоне проведения российской спецоперации по денацификации киевского режима.