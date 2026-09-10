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Кэррик о 4:0 с «Сабахом»: «Играть против такой команды было непросто, отдаю им должное. Матч не всегда был комфортным, но «МЮ» многое сделал хорошо»

Главный тренер « Манчестер Юнайтед »  Майкл Кэррик подвел итоги игры с « Сабахом » в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов (4:0).

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