Праздник Воздвижение: как провести 27 сентября, чтобы обрести истинное счастье

В народном календаре 27 сентября празднуют Воздвижение (Задвиженье, Сдвиженье, Ставров день). По древним верованиям, именно в эту дату во вселенной происходит битва между добром и злом, между честью и нечистью.
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