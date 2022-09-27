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Праздник Воздвижение: как провести 27 сентября, чтобы обрести истинное счастье

Праздник Воздвижение: как провести 27 сентября, чтобы обрести истинное счастье

В народном календаре 27 сентября празднуют Воздвижение (Задвиженье, Сдвиженье, Ставров день). По древним верованиям, именно в эту дату во вселенной происходит битва между добром и злом, между честью и нечистью.

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