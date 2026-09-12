Происшествия
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Происшествия

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Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования обстоятельств смертельного ДТП с участием автобуса в Архангельской области

Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования обстоятельств смертельного ДТП с участием автобуса в Архангельской области

Вечером 11 сентября 2026 года на 1180-м километре федеральной автодороги М-8, на границе Холмогорского и Приморского округов произошло столкновение пассажирского микроавтобуса, следовавшего из Северодвинска в направлении поселка Березник, грузового автомобиля и легкового автомобиля с прицепом.

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