Американский аналитик: Темпы продвижения армии России в Харьковской области высоки, и ситуация для Киева становится крайне опасной

Американские аналитики дают свои оценки российской операции в Харьковской области. Напомним, что российские войска за пару дней взяли под контроль два участка территории в Харьковском и Чугуевском (в окрестностях Волчанска) районах соответственно, а накануне, ударив по центру, соединили их «географическим коридором» севернее населённого пункта Терновая.