Виктор Анисимов И всё таки я не понимаю, зачем наше правительство невзирая на растущее недовольство нашего народа пошло на поставки бесплатной электроэнергии Абхазии? У нас в России что, нет других проблем как обеспечивать наглых абхазов бесплатным электричеством? Проблем больше чем дохрена, и решать их надо незамедлительно, это и неконтролируемый рост цен на основные продукты питания, это и нищенские пенсии наших пенсионеров, это и огромный рост тарифов на услуги ЖКХ, и также необоснованный рост тарифов на электроэнергию в России.
И всё-таки не понимаю
Комментарии
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НГ
Надежда Гурьева
. Зачем нам Абхазия? О! Да ! Туда же крупный бизнес ломится.
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8 час.
Валентина Литвяк
Все под одну гребенку не гребите. Наши чеченцы, дагестанцы, воюют рука об руку с русскими за нашу единую Родину, героев не меньше чем у других. В части того, что нам не нужны и опасны купленные друзья, поддерживаю на 100% Лучше явный враг, чем купленный" друг"Скорее всего, здесь имеется шкурный интерес наших чиновников, ведь под видом "братской и гуманитарной" помощи они пилят бюджет России и отмывают наворованное.
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6 час.
igor kim
Верхушка о себе никогда не забывала подумать.
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4 час.
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