Кризис у клуба Мусагалиева: без побед с сентября, уволили двух тренеров и спортдира

«Кому мы еще не всосали?» Проблемы у ФК «10» Азамата Мусагалиева: нет побед с сентября, вылетели на первой стадии трех турниров подряд, уволили двух тренеров и спортивного директора – и все это за полтора месяца до старта Winline Медиалиги.
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