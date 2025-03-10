Кризис у клуба Мусагалиева: без побед с сентября, уволили двух тренеров и спортдира

«Кому мы еще не всосали?» Проблемы у ФК «10» Азамата Мусагалиева: нет побед с сентября, вылетели на первой стадии трех турниров подряд, уволили двух тренеров и спортивного директора – и все это за полтора месяца до старта Winline Медиалиги.