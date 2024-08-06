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Захарова обвинила премьера Японии Кисиду в «переписывании истории»

Захарова обвинила премьера Японии Кисиду в «переписывании истории»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова японского премьер-министра Фумио Кисиды о том, что якобы Россия, угрожая «ядерным оружием», препятствует процессу ядерного разоружения.

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