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Виктор Машуков отказался проводить планерку в качестве и.о. сити-менеджера Читы

Виктор Машуков отказался проводить планерку в качестве и.о. сити-менеджера Читы

Новый и.о. сити-менеджера Читы не пришел на первое планерное заседание в новом статусе.Виктор Машуков, еще неделю назад бывший главой Читинского района, а теперь – исполняющий обязанности сити-менеджера, не пришел на свое первое планерное заседание.

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