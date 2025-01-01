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Невыносимое похмелье: 5 опасных симптомов алкогольной интоксикации, при которых нужно вызывать скорую

Невыносимое похмелье: 5 опасных симптомов алкогольной интоксикации, при которых нужно вызывать скорую

Лучше всего проявить умеренность и не доводить дело до обращения к врачу Обычно организм справляется с алкогольной интоксикацией самостоятельно — требуется лишь сон, тишина, горизонтальное положение, много воды и, возможно, огуречный рассол.

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