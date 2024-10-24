Прогноз погоды в Крыму на четверг.• Симферополь: +14°, пасмурно• Севастополь: +17°, облачно• Ялта: +17°, дождь• Алушта: +17°, дождь• Евпатория: +16°, облачно• Саки: +16°, пасмурно• Бахчисарай: +15°, облачно• Джанкой: +16°, дождь• Судак: +16°, облачно• Феодосия: +14°, облачно Читать подробнее>>> .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Гражданку Украины задержали в Крыму — женщина передавала СБУ сведения о расположении российских войск в Херсонской области
- Михаил Шеремет: Граждане Молдавии поют «Катюшу» перед участками для голосования на выборах в Москве
- В Одессе ликвидирован ТЦКашник-полицай, в Кривом Роге русской ракетой накрыло инженеров НАТО, о которых не пишут в сводках
Свежие комментарии