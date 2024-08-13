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МАГАТЭ: основной пожар на ЗАЭС вряд ли произошел у основания градирни

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) ознакомились с доказательствами, которые указывают, что пожар вряд ли произошел у основания градирни, говорится в заявлении организации.

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