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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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МОК о смене гражданства трех россиян: «Деятельность ОКР приостановлена, он не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета»

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил переходы трех россиян в другие сборные. При этом спортсмены освобождены от трехлетнего карантина и смогут выступить на Играх-2024.

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