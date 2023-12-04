Жители Молжаниновского смогут в режиме онлайн открыть благотворительный сбор по особенным поводам

В благотворительном сервисе на портале mos.ru жители Молжаниновского района теперь могут открыть сборы еще по четырем особенным поводам, среди которых свадьба, рождение ребенка, новоселье или повышение на работе.
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