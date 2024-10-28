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В Суздале освятили храм на Торговой площади после десятков лет реставрации

В Суздале освятили храм на Торговой площади после десятков лет реставрации

Воскресенский соборных храм один из самых старинных в Суздале.В выходные в Суздале прошел чин освящения кафедрального соборного храма Воскресения, расположенного на Торговой площади.

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