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Царьград

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Боец из СВО: Как балет помог стать эффективнее на поле боя

Боец из СВО: Как балет помог стать эффективнее на поле боя

Василий Бураков, штурмовик из группировки «Центр», применяет навыки, полученные в балете, в зоне Специальной военной операции.

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Комментарии
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Амара Карпова
МОЛОДЕЦ👍❤️Будь Храним Богом наш балерин😘👍🙏
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