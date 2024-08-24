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AMD решила построить свои исследовательские центры на юге Тайваня, поскольку ...

AMD решила построить свои исследовательские центры на юге Тайваня, поскольку ...

AMD решила построить свои исследовательские центры на юге Тайваня, поскольку здесь стабильнее энергоснабжениеВпервые о намерениях AMD построить исследовательский центр на Тайване стало известно ещё в прошлом месяце, но японские СМИ узнали о визите старшего вице-президента компании Дэвида Вана (David Wang) на остров, который состоялся на этой неделе, и сообщили о корректировке планов.

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