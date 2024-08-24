AMD решила построить свои исследовательские центры на юге Тайваня, поскольку здесь стабильнее энергоснабжениеВпервые о намерениях AMD построить исследовательский центр на Тайване стало известно ещё в прошлом месяце, но японские СМИ узнали о визите старшего вице-президента компании Дэвида Вана (David Wang) на остров, который состоялся на этой неделе, и сообщили о корректировке планов.
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