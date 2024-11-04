«Убитый» российский боец из Селидово ответил противнику и поздравил Россию

Командир штурмовой роты российской группировки войск «Центр» с позывным Канелло, который стал известен после распространения видеоролика с его участием в Селидово, поздравил россиян с Днем народного единства.
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