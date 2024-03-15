Глава петербургского Избиркома проголосовал и дал прогноз о явке на выборы

В Петербурге стартовали выборы президента России. Избирательные участки открылись в 8 часов, в первый день голосования свой избирательный участок вместе с дочерью посетил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.
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