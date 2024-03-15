Neva.Today
ГлавнаяГородские новостиХроника происшествийЛента новостей
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Neva.Today

8 853 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга
    Зашевелилось либерастическое болото! За терроризм давно пора высшую меру ввести, не повадно будет иудам за 30 серебря...После броска кокт...
  • Николай Герасименко
    Я думал вся прозападная либерда смоталась из РФ после февраля 2022 года, да видимо ошибся.В Москве возбудил...
  • Е Пронина
    а, вот это надо запомнить нашим властям-никогда не надо прощать и списывать никому долги)))) и предъявить им встречны...«Вернуть золото Р...

Глава петербургского Избиркома проголосовал и дал прогноз о явке на выборы

Глава петербургского Избиркома проголосовал и дал прогноз о явке на выборы

В Петербурге стартовали выборы президента России. Избирательные участки открылись в 8 часов, в первый день голосования свой избирательный участок вместе с дочерью посетил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх