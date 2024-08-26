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Шторм-новости: Вагнеровцы уничтожили группу ВСУ в Курской области, удар по гостинице с наёмниками, ситуация на 26 августа

Шторм-новости: Вагнеровцы уничтожили группу ВСУ в Курской области, удар по гостинице с наёмниками, ситуация на 26 августа

Сегодня 13K прочитали ВСУ убили ударом ракеты пятерых и ранили 12 жителей Белгородской области, среди них есть дети, на аэродромах Ивано-Франковска заметили F-16, у хунты в августе заканчиваются «Абрамсы» — подробнее на Life.

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