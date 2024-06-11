NYP: США депортируют нелегальных мигрантов из России

В американском штате Калифорния пограничники получили указание после задержания немедленно депортировать из страны нелегальных мигрантов из России и пяти государств бывшего СССР, сообщили в газете New York Post.
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