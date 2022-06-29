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Опубликовано первое живое фото шлема виртуальной реальности Sony PlayStation VR2

Опубликовано первое живое фото шлема виртуальной реальности Sony PlayStation VR2

Шлем виртуальной реальности PlayStation VR2 всё ещё не обзавёлся датой выхода, однако его фотография уже появилась в сети.

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