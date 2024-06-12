В Уфе спасатели помогли мужчине, который стоял на карнизе окна 11-го этажа

Сегодня утром в Уфе произошел инцидент, который мог закончиться трагически. Около 11 часов мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал выбираться через окно своей квартиры на 11-м этаже.
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