Students Seek To AI-Proof Their Careers With Trades Over College Authored by Autumn Spredemann via The Epoch Times, For years, students were told the future belonged to college graduates with a four-year degree.
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