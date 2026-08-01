Zero Hedge
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Zero Hedge

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Students Seek To AI-Proof Their Careers With Trades Over College

Students Seek To AI-Proof Their Careers With Trades Over College

Students Seek To AI-Proof Their Careers With Trades Over College Authored by Autumn Spredemann via The Epoch Times, For years, students were told the future belonged to college graduates with a four-year degree.

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