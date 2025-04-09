Кавалер двух орденов Мужества занял пост вице-президента «Ростелекома»

МОСКВА, 9 апреля, ФедералПресс. Виталий Дроздов, кавалер двух орденов Мужества и участник программы «Время героев», назначен вице-президентом и главным архитектором по специальной связи в ПАО «Ростелеком».
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