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Микросхемы для «Искандеров» и «Кинжалов» достают из быттехники — немецкая пресса

Микросхемы для «Искандеров» и «Кинжалов» достают из быттехники — немецкая пресса

Сотрудники российского ВПК разбирают бытовые приборы и достают из них микросхемы, чтобы с их помощью создавать ракеты «Искандер» и «Кинжал», утверждает воскресный выпуск немецкой Frankfurter Allgemeine со ссылкой на американских «экспертов».

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Разве это так важно для НАТО, где Россия достаёт чипы - главное, что эти ракеты («Искандер» и «Кинжал») у России в достаточном количестве.
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16 час.
Валерий Махахей
И летают куда надо !!!
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16 час.

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