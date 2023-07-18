Микросхемы для «Искандеров» и «Кинжалов» достают из быттехники — немецкая пресса

Сотрудники российского ВПК разбирают бытовые приборы и достают из них микросхемы, чтобы с их помощью создавать ракеты «Искандер» и «Кинжал», утверждает воскресный выпуск немецкой Frankfurter Allgemeine со ссылкой на американских «экспертов».
Сотрудники российского ВПК разбирают бытовые приборы и достают из них микросхемы, чтобы с их помощью создавать ракеты «Искандер» и «Кинжал», утверждает воскресный выпуск немецкой Frankfurter Allgemeine со ссылкой на американских «экспертов».
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