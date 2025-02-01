Глушаков о Бабиче: «Странно утверждать, что «Спартак» должен за кого-то цепляться. Говорить, что он – легенда… Не взял ни одного трофея»

– По данным СМИ, к Срджану Бабичу проявляют интерес в Саудовской Аравии. Тот ли это человек, за которого клубу стоит держаться? – Он нормальный футболист, но в целом странно утверждать, что «Спартак» должен за кого-то цепляться.