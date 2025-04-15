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При массированной атаке БПЛА ВСУ на Курск погибла пожилая женщина

При массированной атаке БПЛА ВСУ на Курск погибла пожилая женщина

Ночью Курск подвергся массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по гражданской инфраструктуре произошло возгорание в нескольких домах, сообщает оперативный штаб Курской области в Telegram-канале.

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