При массированной атаке БПЛА ВСУ на Курск погибла пожилая женщина

Ночью Курск подвергся массированной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по гражданской инфраструктуре произошло возгорание в нескольких домах, сообщает оперативный штаб Курской области в Telegram-канале.
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