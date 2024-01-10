Певец Шарлот из СИЗО извинился перед Путиным

Самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу певца Эдуарда Шарлота на арест. В конце заседания артист зачитал речь, в которой покаялся и попросил прощения у президента России Владимира Путина, патриарха Московского и всея Руси Кирилла и других деятелей.
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