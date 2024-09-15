В Росреестре объяснили, в каких случаях у россиян могут конфисковать дачу

У россиян могут забрать дачу, если они не начнут осваивать земельный участок в течении трех лет. Это связано с вступившем в силу новым законом, рассказал глава Росреестра Олег Скуфинский, передает «Российская газета».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии