В Тегеране объяснили причину утраты эффективности санкций против иранской нефти Введенные Западом ограничения на экспорт нефти Ираном больше неэффективны.
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В Тегеране объяснили причину утраты эффективности санкций против иранской нефти Введенные Западом ограничения на экспорт нефти Ираном больше неэффективны.
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