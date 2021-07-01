Dooralei

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Предполагаемая избранница Брэда Питта рассказала правду о романе с ним

Предполагаемая избранница Брэда Питта рассказала правду о романе с ним

Известная американская актриса Андра Дэй, которая сыграла в фильме «Соединенные Штаты против Билли Холидей», решила дать комментарий по поводу слухов о ее романе со знаменитым артистом Брэдом Питтом, которые возникли после вручения премии «Оскар».

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