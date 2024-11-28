Сыгран третий тур чемпионата Костромской области по шахматам

Со стопроцентным результатом в чемпионате Костромской области по шахматам в Костроме идет Владислав Рычихин после третьего тура 28 ноября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.
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