Колумбийские наркотики нашли свой путь в Россию по ошибке Ирэн ОрлонскаяВ поселке Заозерье под Калининградом работники логистического центра обнаружили крупную партию кокаина, тщательно скрытую среди коробок с бананами.
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