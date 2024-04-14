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Колумбийские наркотики нашли свой путь в Россию по ошибке

Колумбийские наркотики нашли свой путь в Россию по ошибке

Колумбийские наркотики нашли свой путь в Россию по ошибке Ирэн ОрлонскаяВ поселке Заозерье под Калининградом работники логистического центра обнаружили крупную партию кокаина, тщательно скрытую среди коробок с бананами.

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