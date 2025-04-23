Выдворенный из РФ экс-сотрудник спецслужб Молдавии общался с Будановым*

Выдворенный из России за сбор разведданных бывший сотрудник спецслужб Молдавии Дмитрий Русак на допросе рассказал, что начальник главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* говорил ему, что у Киева и стран Европы нет шансов противостоять российской армии.
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